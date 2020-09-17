На Ямале депутатский мандат Жириновского передали тюменскому депутату

Избирком ЯНАО в четверг, 17 сентября, рассмотрел вопрос о передаче вакантного мандата депутата заксобрания ЯНАО седьмого созыва от партии ЛДПР Денису Садовникову. Об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии округа.

Таким образом вопрос – кто же будет представлять фракцию ЛДПР в окружном заксобрании, решен. Как сообщал «Новый День», на прошедших 13 сентября депутатских выборах партия ЛДПР получила 15,31% голосов. По итогам голосования от либерал-демократов в ямальское заксобрание попадают два «сокола Жириновского».

Накануне окружной избирком утвердил от партии двух победителей – Владимира Жириновского и действующего депутата заксобрания ЯНАО Александра Голубенко.

Интрига заключалась в том, кому достанется мандат Жириновского, который в партийном списке ЛДПР был лишь «паровозом».

Обсуждались две кандидатуры. Называлось имя скандально-известного либерал-демократа, депутата думы Ноябрьска Дмитрия Бавдурного и депутата тюменской облдумы Дениса Садовникова.

К слову, интриги бы не возникло, если бы летом депутат заксобрания шестого созыва от партии ЛДПР Иван Вершинин публично не заявил, что прекращает депутатскую деятельность. По инсайденрской информации, в скором времени Вершинину будет предложена госдолжность.

После сегодняшнего решения окружного избиркома фракцию ЛДПР в заксобрании нового созыва будут представлять 42-летний Денис Садовников и 47-летний Александр Голубенко.

Напомним, несостоявшийся депутат заксобрания ЯНАО Дмитрий Бавдурный известен по двум публичным историям. Первая – его отставка после того, как в СМИ были опубликованы снимки, на которых в его кабинете запечатлены мужчина и женщина в нижнем белье. Вторая – уголовное дело, связанное с махинациями в фонде развития Нового Уренгоя.

Салехард, Дарья Котова

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