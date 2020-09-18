«Ношение масок должно стать привычкой». Главный санитарный врач региона – о возможном ужесточении карантина

В Тюменской области не планируется ужесточение карантинных мер и введение вновь режима самоизоляции. Об этом заявила в видеообращении в пятницу, 18 сентября, главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.

Шарухо отметила, что вопрос об ужесточении противоэпидемических мер, в частности, введения режима самоизоляции, не рассматривается. «Мы не видим необходимости в таких мерах», – сказала Шарухо. Некоторый рост заболеваемости коронавирусом, отмеченный в последние дни, Шарухо объяснила началом учебного года.

При этом Галина Шарухо отметила важность соблюдения масочного режима, действующего в Тюменской области. «Соблюдение масочного режима позволяет снизить скорость заражения. Ношение масок в новой нормальности должно стать привычкой. Я не думаю, что в ближайшее время возможно снятие масочного режима», – подытожила Шарухо.

Напомним, в пятницу, 18 сентября, в Тюменской области от коронавируса скончались еще два человека. Общее число жертв болезни составило 35 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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