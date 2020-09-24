Назначен директор ключевого департамента правительства Тюменской области

Михаил Таранов назначен директором департамента финансов Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 24 сентября, губернатор Александр Моор. Соответствующее сообщение разместил официальный сайт правительства региона.

Место директора департамента финансов освободилось в январе 2019 года, после ухода в отставку замгубернатора Татьяны Крупиной. Причиной ухода Крупиной называли проблемы со здоровьем и возможные разногласия с Александром Моором.В течение 19 месяцев Михаил Таранов отвечал за областные финансы, оставаясь в должности заместителя директора профильного департамента. Отметим, что должность заместителя губернатора Тюменской области, которую Татьяна Крупина совмещала с постом директора департамента финансов, Михаил Таранов не получил.

Тюмень, Николай Юрьев

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