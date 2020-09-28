Губернатор Александр Моор продлил действие «коронавирусных» запретов в регионе

Режим повышенной готовности в Тюменско области и связанные с ним ограничения продлены до 12 октября. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области

В регионе продолжат действовать введенные ранее ограничения. Так, остается в силе обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси, в общественных местах, в том числе магазинах и учреждениях. Граждане обязаны также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Граждане, вернувшиеся из-за гранитцы, обязаны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус. Тест они должны пройти не позднее трех дней с момента прибытия в Россию.

Отметим, что за последние два дня коронавирус унес жизни двоих человек в Тюменской области. Суточная заболеваемость COVID-19 растет, как заявлял губернатор Александр Моор, темпы прироста заболеваемости в Тюменской области выше, чем в среднем по России.

Тюмень, Николай Юрьев

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