В Тюменской области избран глава Сорокинского района

В Сорокинском районе Тюменской области избрали главу. На новый срок переизбран Александр Агеев, руководящий муниципалитетом с 2010 года, сообщает портал правительства Тюменской области.

В пятницу, 2 октября 2020 года, дума Сорокинского муниципального района приняла решение об избрании на очередной срок полномочий главы района Александра Агеева. Депутаты проголосовали за Агеева единогласно.

Отметим, что после прошедших 13 сентября 2020 года выборов в думы муниципальных образований Тюменской области в ряде районов были переизбраны действующие главы. Единственным исключением стал глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин. Он ушел с должности, его преемницей стала Светлана Касенова.

Тюмень, Николай Юрьев

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