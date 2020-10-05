В Тюмени здание центра антиСПИД отдали под коронавирусный госпиталь

В Тюмени под моноинфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 перепрофилировали здание областного центра профилактики и борьбы со СПИД и областного наркологического диспансера. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Моноинфекционный госпитал начал работу на нескольких этажах здания по улице Новой, 2. Он предназначен для приема пациентов с коронавирусной инфекцией средней степени тяжести. Центр антиСПИД 5 октября пациентов не принимал. С 6 октября врачи-эпидемиологи, педиатры, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог будут вести прием по адресу: Тюмень, ул. Республики, 5. С 7 октября доверенные врачи, терапевты, психолог и узкие специалисты «Центра профилактики и борьбы со СПИД» будут вести прием по адресу улица Червишевский тракт, 5, стр.1, сообщает сайт центра.

Также меняется работа областного наркологического диспансера. Экстренная помощь по – прежнему будет оказываться по адресу ул. Новая, 2 отделение для оказания помощи лицам в состоянии опьянения. Плановая госпитализация пациентов будет осуществляться на базе Областной психиатрической больницы в поселке Винзили. Реабилитацией пациентов займутся областной центр профилактики и реабилитации и другие реабилитационные центры, говорится в сообщении на сайте диспансера.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Тюменской области растет уже несколько недель подряд. Общее число заболевших с начала пандемии приблизилось к 10 тысячам человек, 40 человек умерли.

Тюмень, Николай Юрьев

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