Тобольский депутат, жаловавшийся Путину на чиновников, снова выиграл суд у думы, где сам заседает

Депутат Ринат Урамаев вновь выиграл суд у думы Тобольского района, которая выносила народному избраннику общественное порицание. В понедельник, 5 октября Тюменский областной суд отклонил апелляцию, поданную думой на решение тобольского районного суда, рассказал «Новому Дню» Ринат Урамаев.

Как писал «Новый День», в июле Урамаев добился признания незаконным решения думы об объявлении ему публичного порицания за неоднократную критику властей. Тогда проведенная тобольской межрайонной прокуратурой проверка установила, что районная дума вышла за пределы своих полномочий, а суд пришел к выводу, что дума нарушила собственный регламент.

Тобольск, Николай Юрьев

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