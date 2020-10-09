В Тюменской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, есть новые жертвы болезни

В Тюменской области от коронавируса умер еще один человек. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина 59 лет скончался от от полиорганной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе достигло 43 человек.

В Тюменской области за последние сутки выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших восемь детей. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 10 383 случая заболевания COVID-19. На искусственной вентиляции легких находятся 25 пациентов.

За последние сутки выздоровели 31 пациент (7849 человек с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 1182 человек, 1151 человек находятся на перевахтовке.

Как писал «Новый День», 9 октября появилось сообщение о смерти экс-ректора ТюмГУ Геннадия Куцева. По неподтвержденной информации, он мог умереть от коронавируса.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 09.10.20

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