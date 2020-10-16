В тюменском офисе крупного банка произошла вспышка коронавирусной инфекции

В Тюмени вспышка коронавируса в офисе «Промсвязьбанка». Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил региональный штаб по профилактике коронавируса со ссылкой на главного санитарного врача Тюменской области Галину Шарухо.

В ПAO «Промсвязьбанк» коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 сотрудников. Сейчас в организации проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Также проверка Роспотребнадзора установила, что в офисе другой кредитной организации, АО «ЮниКредит Банк», при уборке помещений не используются дезинфицирующие средства и не ведутся графики обработки помещений.

За последнюю неделю в Тюменской области заболеваемость коронавирусом среди офисных и банковских работников выросла на 30%. Шарухо связала этот факт с несоблюдением противоэпидемических требований. Главный санитарный врач сообщила об усилении контроля за соблюдением санитарно-эпидемических требований в магазинах, общепите, банках и офисах. Полиция усилит контроль за автобусами и такси, также будет усилен контроль за находящимися на самоизоляции больными и контактными лицами.

Как писал «Новый День», за последнюю неделю в Тюменской области заболеваемость коронавирусом выросла на 31% по сравнению с предыдущей неделей.

Тюмень, Николай Юрьев

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