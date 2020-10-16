Ночью в Тюмени взорвали банкомат

В Тюмени злоумышленники взорвали банкомат «Россельхозбанка». Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Информация о попытке подрыва банкомата «Россельхозбанка» на улице Газовиков в Тюмени была размещена в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте». В результате попытки подрыва пострадали припаркованные рядом автомобили.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сообщение о попытке хищения денег из банкомата одной из кредитных организаций Тюмени поступило в 3:30 ночи в пятницу, 16 октября. Нападение на банкомат окончилось безрезультатно, деньги похищены не были. Преступники скрылись. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Как писал «Новый День», в апреле этого года в Тюмени мужчина пытался с помощью баллонов с газом взорвать два банкомата. Попытки закончились безуспешно, преступник был задержан. На преступление нападавшего толкнули долги – он проиграл миллион на ставках.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 16.10.20

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