В Тюмени открыли два новых госпиталя для больных кооронавирусом

В Тюменской области из-за коронавируса превратили в моногоспиталь еще две клиники. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Александр Моор.

В понедельник, 19 октября, был запущен инфекционный моногоспиталь на 140 коек в больнице Водников. «Лечебное учреждение летом работало как моногоспиталь, поэтому штат готов бороться с инфекцией и спасать людей», – написал Моор. Дежурства по профилям «терапия», «хирургия», «неврология» из больницы Водников переведены в другие клиники.

Ранее, 17 октября, моногоспиталь на 250 коек заработал в санатории «Родник». Сейчас в Тюменской области функционирует 14 учреждений инфекционного профиля для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Как писал «Новый День», ранее главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо сообщила, что в регионе коечный фонд заполнен на 90%.

Тюмень, Николай Юрьев

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