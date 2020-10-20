Тюменские власти рассказали, будут ли переводить школы на дистант из-за коронавируса

Власти Тюменской области не рассматривают перевод школьников на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом во время видеообращения во вторник, 20 октября, заявил замгубернатора, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

«Перевод на дистант не рассматриваем ни в каком варианте, угроз неконтролируемого распространения заболевания не ожидаем», – отметил Райдер. По данным чиновника, сейчас в регионе нет ни одного учебного заведения, целиком закрытого на карантин. COVID-19 подтвержден у трех десятков школьников и дошкольников. В семи школах на карантин закрыты в общей сложности восемь классов.

Так, в лицее №34 в одном из 10-х классов у ученика подтвержден коронавирус. Однако, угрозы распространения инфекции нет, лицей будет заканчивать учебную четверть в обычном режиме, включая тот класс, в котором учится заболевший подросток.

Всего в Тюменской области 37 заболевших коронавирусом среди студентов средних и высших учебных заведений. В Аграрном университете восемь учебных групп переведены на дистант, в вузе болеют девять студентов и два преподавателя.

Как писал «Новый День», в Тюменской области на неделю продлены осенние каникулы в школах из-за угрозы коронавируса.

Тюмень, Николай Юрьев

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