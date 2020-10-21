Урбанист Илья Варламов обвинил тюменские власти в провале асфальта на новой развязке за 2 млрд рублей

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов вновь раскритиковал Тюмень после провала асфальте на путевой развязве в центре города, в которую попал автобус, . Об этом Варламов написал в своем блоге под заголовком «Город, который засасывает всё хорошее».

«Я неоднократно писал о том, как власти Тюмени решили создать рай для автомобилистов, и прежде всего – построить автобан на основе улицы Мельникайте, – говорится в сообщении в блоге урбаниста. – Первым делом они запилили мегаразвязку за 2 миллиарда рублей на её пересечении с улицей 30 лет Победы. С момента открытия развязки прошло чуть больше двух месяцев, но за это время Тюмень стала настолько автомобильной, что начала засасывать автобусы. Совершенно случайно автобус провалился в асфальт именно на новенькой развязке, на съезде с Мельникайте на ул. 30 лет Победы».

Варламов напомнил, что власти профинансировали строительство развязки за 2 млрд рублей, которая «через 2 месяца начала разваливаться». «Сейчас эти заслуженные строители пытаются свалить вину друг на друга, – списывает свое видение ситуации Варламов. – «Мостострой-11» говорит, что во всём виноват «Водоканал-2», чью теплотрассу якобы прорвало под асфальтовым покрытием. «Водоканал-2» говорит, что сети строила дочерняя структура «Мостостроя-11» – «Мостоотряд-36». В общем, теплотрасса как бы ничья, покрытие на дорогущей развязке разваливается, а страдают обычные пассажиры и автобусы городского перевозчика. А кому-то ещё придётся всё это ремонтировать».

Напомним, 21 октября в Тюмени на съезде с путепровода на улице Мельникайте автобус провалился через асфальт. В ГИБДД региона заявили, что асфальт провалился в результате промоины.

Тюмень, Николай Юрьев

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