В Тюменской области для лечения больных коронавирусом отдали еще один санаторий

Число моногоспиталей для больных коронавирусом в Тюменской области увеличено до 16. В «коронавирусный» госпиталь превращен санаторий «Светлый» в Ялуторовске, сообщили в понедельник, 26 октября, в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Таким образом, на 26 октября в регионе работают 16 специализированных моногоспиталей для помощи пациентам с COVID-19 и тяжелыми формами пневмонии. Они предназначены для лечения пациентов с заболеваниями разной степени тяжести, поэтому имеют разное оснащение.
Всего в регионе развернуто более 3000 коек для больных коронавирусом и пневмониями. Действующие моногоспитали:
1. ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница», Тюмень – 185 коек,
2. ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», Тюмень – 630 коек,
3. ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн», Тюмень – 130 коек,
4. ГБУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», Тюменский район – 350 коек,
5. ГБУЗ ТО «Областная больница №3», Тобольск – 88 коек,
6. ГБУЗ ТО «Областная больница №4», Ишим – 190 коек,
7. ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», Тюмень – 93 коек,
8. Упоровская районная больница – 130 коек;
9. Омутинская центральная районная больница – 100 коек,
10. ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр Верхний Бор», Тюмень – 160 коек,
11. ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», Тюменский район – 360 коек,
12. Больница ЗСМЦ ФМБА России (Больница Водников), Тюмень – 140 коек,
13. Центр «Родник» – 250 коек,
14. ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» – 100 коек,
15. ГБУЗ ТО «Областная больница №15», Нижняя Тавда – 30 коек,
16. Боровская участковая больница, филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №19» – 90 коек (для лечения пациентов с диагнозом «пневмония» нековидной этиологии).
Как писал «Новый День», на понедельник, 26 октября, в Тюменской области зарегистрировано 12 695 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 60 человек.
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 26.10.20
На Урале из-за коронавируса закрыты 334 группы и четыре детсада. / Полиция задержала мужчину, подорвавшего банкомат в Тюмени. / В Тобольске торжественно открыли проект СИБУРа ценой в миллиарды рублей. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube