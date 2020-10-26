В Тюменской области для лечения больных коронавирусом отдали еще один санаторий

Число моногоспиталей для больных коронавирусом в Тюменской области увеличено до 16. В «коронавирусный» госпиталь превращен санаторий «Светлый» в Ялуторовске, сообщили в понедельник, 26 октября, в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Таким образом, на 26 октября в регионе работают 16 специализированных моногоспиталей для помощи пациентам с COVID-19 и тяжелыми формами пневмонии. Они предназначены для лечения пациентов с заболеваниями разной степени тяжести, поэтому имеют разное оснащение.

Всего в регионе развернуто более 3000 коек для больных коронавирусом и пневмониями. Действующие моногоспитали:

1. ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница», Тюмень – 185 коек,

2. ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», Тюмень – 630 коек,

3. ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн», Тюмень – 130 коек,

4. ГБУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», Тюменский район – 350 коек,

5. ГБУЗ ТО «Областная больница №3», Тобольск – 88 коек,

6. ГБУЗ ТО «Областная больница №4», Ишим – 190 коек,

7. ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», Тюмень – 93 коек,

8. Упоровская районная больница – 130 коек;

9. Омутинская центральная районная больница – 100 коек,

10. ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр Верхний Бор», Тюмень – 160 коек,

11. ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», Тюменский район – 360 коек,

12. Больница ЗСМЦ ФМБА России (Больница Водников), Тюмень – 140 коек,

13. Центр «Родник» – 250 коек,

14. ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» – 100 коек,

15. ГБУЗ ТО «Областная больница №15», Нижняя Тавда – 30 коек,

16. Боровская участковая больница, филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №19» – 90 коек (для лечения пациентов с диагнозом «пневмония» нековидной этиологии).

Как писал «Новый День», на понедельник, 26 октября, в Тюменской области зарегистрировано 12 695 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 60 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 26.10.20

На Урале из-за коронавируса закрыты 334 группы и четыре детсада. / Полиция задержала мужчину, подорвавшего банкомат в Тюмени. / В Тобольске торжественно открыли проект СИБУРа ценой в миллиарды рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»