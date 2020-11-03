Мэрия Тюмени сокращает бюджет на следующий год. Горожанам предложено высказаться

Мэрия Тюмени объявила об публичных слушаниях по проекту бюджета на ближайшие три года. Чиновники планируют сокращение доходов городской казны, бюджет 2021 года сверстан с дефицитом, говорится в документах, размещенных на сайте администрации Тюмени.

Согласно проекту бюджета, доходы в 2021 году планируются в объеме 32,5 млрд рублей, расходы – почти 33,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,1 млрд рублей. При этом мэрия не намерена занимать деньги в банках, объем муниципального внутреннего долга планируется сохранить на уровне 0 рублей. Напомним, что бюджет города на 2020 год был принят бездефицитным, его плановые доходы и расходы составляли 33,7 млрд рублей.

Как и ранее, собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Тюмени составят меньшую часть из казны города – только 13,7 млрд рублей (примерно 42%). Остальные почти 18,9 млрд рублей – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Основным источником налоговых доходов городского бюджета останется налог на доходы физических лиц (НДФЛ), планируется, что граждане заплатят в казну города 9,1 млрд рублей, на 104 млн рублей больше, чем в 2020 году. При этом снизятся поступления от применения упрощенной системы налогообложения – с 2,1 млрд рублей в 2020 году до 1,7 млрд рублей в 2021 году.

Бюджеты периода 2022 и 2023 годов мэрия планирует бездефицитными. Доходы и расходы 2022 года планируются в размере 33,3 млрд рублей, в 2023 году – 29,3 млрд рублей. Муниципальных займов мэрия не планирует.

Публичные слушания по проекту бюджета 2021 и планового периода 2022 и 2023 годов пройдут 12 ноября в здании мэрии на улице Первомайской, 20, с 18 до 20 часов. Регистрация участников с 17 часов.

Как писал «Новый День», Тюменская область, от которой зависит финансирование значительной части расходов бюджета Тюмени, намерена значительно срезать расходы в 2021 году. Доходы бюджета в 2021 году планируются в размере 145,2 млрд рублей (в 2019 году планировалось, что доходы бюджета составят 171,2 млрд рублей), а расходы – в размере176,7 млрд рублей (ранее планировались расходы в размере 198 млрд рублей). При этом сохранится дефицит бюджета в размере 31,5 млрд рублей. Регион уменьшает в будущем году расходы более, чем на 65 млрд рублей по сравнению с текущим годом.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 02.11.20

Тюменскую область в 2021 году ждет сокращение расходов бюджета более, чем на четверть. / Тюменский судья отправил работать наркомана, фиктивно руководившего строительной компанией. / Москва выделит Уралу более 450 млн рублей на лекарство от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»