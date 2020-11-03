Тюменская область поставила новый печальный антирекорд по количеству умерших от коронавируса

Пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за последние сутки. Общее количество умерших от COVID-19 достигло 80 человек, сообщил во вторник, 3 ноября, сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, что в последний раз о таком количестве жертв коронавируса региональный оперативный штаб сообщал 31 октября. За последний месяц коронавирус унес 40 жизней – столько же, сколько с начала пандемии по начало октября.

За последние сутки выявлен 151 новый случай коронавируса. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 13 855 человек. Таким образом, число заболевших с начала пандемии в регионе уже в среду, 4 ноября, может превысить 14 тысяч человек.

За сутки выздоровели 91 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом успешно переболели 8989 человек.

UPD.: Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области опубликовал данные, отличающиеся от статистике федерального оперштаба. Тюменский оперштаб отчитался о шести, а не пяти, смертях.

Умершие: женщина 48 лет, скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина 57 лет, умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина 48 лет, смерть наступила от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии; женщина 40 лет, погибла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина 48 лет, причиной смерти стал острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней интерстициальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза и мужчина 45 лет, его жизнь унесла острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза.

Тюмень, Николай Юрьев

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