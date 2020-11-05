СК начал проверку после гибели ребенка в тюменском Заболотье К делу подключилась прокуратура

Следственый комитет проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка в тобольском Заболотье. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«Следователи СУ СК России по Тюменской области вылетели на место происшествия в связи со смертью ребенка. Следственными органами СК РОссии по Тюменской области по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Как писал «Новый День», трагедия произошла утром 5 ноября в лесу близ деревни Вармахли в тобольском Заболотье. Четверо подростков, жители соседних домов, были на охоте. Во время охоты 13-летний мальчик случайно выстрелил из охотничьего ружья в 12-летнего товарища. От полученных ранений пострадавший мальчик скончался.

UPD. – как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, прокурор региона Владислав Московских поручил провести проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями указанных детей своих обязанностей. При наличии основании, прокуратура намерена принять необходимые меры реагирования.

Тюмень, Николай Юрьев

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