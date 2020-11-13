В Тюмени от коронавируса умер парень 26 лет

Самому молодому умершему от коронавируса в Тюменской области было 26 лет. Это новый антирекорд для региона, ранее от COVID-19 умирали люди 33 лет и старше.

Как сообщил в пятницу, 13 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе, мужчина 26 лет скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, полиорганной недостаточности и хронического заболевания. Кроме него, коронавирус унес жизни еще троих человек. Мужчина 68 лет умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии и хронического заболевания. Мужчина 69 лет скончался от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно- интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. Наконец, 57-летняя женщина умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной микроабсцедирующей пневмонии и хронических заболеваний.

Как писал «Новый День», всего с начала пандемии в регионе скончались 103 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 15 412 случаев COVID-19.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.11.20

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