Тюменские студенты потребовали перевести их на дистант из-за коронавируса: «В университете болеет каждый второй»

Студенты Тюменского медуниверситета требуют перевести их на дистанционное обучение из-за коронавируса. Они создали петицию на портале change.org, в которой утверждают, что в вузе болеет «каждый второй студент».

«Сейчас в нашем университете болеет каждый второй студент, кто-то уходит на больничный, кто-то нет! – говорится в петиции. – Мазки в поликлиниках не берут! Даже если у вас все симптомы COVID-19, а результата мазка нет, вас, конечно, отправят на больничный, но группа будет продолжать очное обучение после контакта с заражённым. Болеют и преподаватели». Отметим, что, согласно официальному сайту ТюмГМУ, в университете обучается почти 1900 студентов.

По мнению авторов петиции, сейчас очное образование для студентов-медиков ничем не отличается от дистанционного, потому что обучающихся не пускают к пациентам и они не получают никаких практических навыков. «Возможно проведение точно таких же занятий дистанционно, но при этом не подвергая риску заражения себя и своих близких, – говорится в обращении. – Здоровье важнее всего в этой жизни. Больные мы никому не сможем помочь. Часть студентов проживают с родителями, которые в силу своего возраста подвергаются большему риску. Даже если мы бессимптомно будем являться лишь носителями вируса, наши родные могут немало пострадать».

В петиции подчеркивается – студенты неоднократно просили руководство ТюмГМУ обратить внимание на тяжелые случаи заболевания своих родителей. По мнению авторов петиции, связь заболевания родителей с посещением университета очевидна. «Студенты, работающие в поликлиниках, проходящие практику, приходят в университет и могут заражать огромный поток людей, – отмечается в петиции. – Образуется замкнутый круг: поликлиника – университет – поликлиника. Мы своим нахождением на занятиях провоцируем рост заболеваемости».

Как писал «Новый День», ранее студенты ТюмГМУ жаловались на принудительное привлечение к работе в поликлиниках во время пандемии.

Напомним, что в Тюменской области на 16 ноября отмечено 15 907 случаев COVID-19. Умерли 107 зараженных, большая часть – в течение текущей осени.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 16.11.20

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