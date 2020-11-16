СК начал проверку после гибели двоих человек на тонком льду

В Тюменской области Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели двоих мужчин на водоемах региона. Трагедии произошли 14 и 15 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

На озере Волково Тобольского района 15 ноября было обнаружено тело 70-летнего мужчины. По предварительным данным, он ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Тело мужчины было обнаружено в воде недалеко от берега, позже на берегу озера нашли автомобиль погибшего.

14 ноября подо льдом на реке Юрга вблизи села Юргинское было обнаружено тело 36-летнего местного жителя. Он пытался сократить путь и пошел по замерзшей реке, но провалился под лед.

По фактам гибели жителей региона следственными органами СК РФ по Тюменской области проводятся процессуальные проверки. Следователи предупреждают, что лед на водоемах региона пока еще слишком тонок и опасен для людей.

Как писал «Новый День», ранее СК начал процессуальную проверку после гибели рыбака на рыбалке в Вагайском районе.

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