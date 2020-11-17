Коечный фонд Тюменской области занят пациентами с коронавирусом на 80%. В ближайшей перспективе дополнительные места для размещения больных будут организованы в Тобольске, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«На сегодня мы выдерживаем планку в 80% занятого коечного фонда пациентами с коронавирусом, – заявила замдиректора департамента здравоохранения региона Татьяна Новикова. – Сейчас больных, требующих стационарного лечения, становится больше, растет количество пациентов с пневмонией. Поэтому мы продолжаем наращивать мощность коечного фонда. В ближайшей перспективе – Тобольск».

Последними открылись моногоспитали на базе центра «Энергетик» в Тюмени на 210 коек и в Сорокинской районной больнице, на 100 коек. Эти госпитали предназначены для долечивания, в них переводят пациентов, когда состояние пациентов улучшается, стабилизируется, но еще рано говорить только об амбулаторном наблюдении. При этом, пациентам Сорокинской больницы теперь приходится обращаться за медицинской помощью в филиал в Викулово и центральную больницу в Ишиме.

Как писал «Новый День», 17 ноября Тюменская область поставила новые антирекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса. По данным на вторник скончались сразу семеро больных COVID-19, за сутки заболели 169 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе превысило 16 тысяч человек.

На 17 ноября в Тюменской области развернуто более 3500 коек в 18 моногоспиталях.

Моногоспитали:

«Областная инфекционная клиническая больница» (Тюмень)

«Областная клиническая больница №1» (Тюмень)

«Госпиталь для ветеранов войн» (Тюмень)

«Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» (Тюменский район)

«Областная больница №3» (Тобольск)

«Областная больница №4» (Ишим)

«Перинатальный центр» (Тюмень)

Упоровская районная больница (Упорово)

Омутинская центральная районная больница (Омутинское)

«Лечебно-реабилитационный центр Верхний Бор» (Тюмень)

«Областной наркологический диспансер» – (филиал Областной клинической инфекционной больницы) (Тюменский район)

Больница ЗСМЦ ФМБА России (Больница Водников, Тюмень)

Центр «Родник» – (филиал Областной клинической инфекционной больницы) (Тюмень)

«Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» (Ялуторовск)

«Областная больница №15» (Нижняя Тавда)

Боровская участковая больница (Тюменский район)

Оздоровительно-образовательный центр «Энергетик» – (филиал Областной клинической инфекционной больницы) (Тюмень)

Сорокинская районная больница (Сорокино).

Тюмень, Николай Юрьев

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