Тюменский драмтеатр ушел на карантин из-за коронавируса

Тюменский драмтеатр ушел на карантин из-за эпидемической ситуации в регионе. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ТДТ.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе, ТБДТ уходит в режим карантина с 17 ноября до 6 декабря включительно, – говорится в сообщении. – Мы заботимся о своих сотрудниках и зрителях, и просим отнестись с понимаем к принятому решению. В связи с этим мы переносим спектакли».

На декабрь перенесены 17 спектаклей, еще три отменены. В театре заверили, что уже купленные билеты будут действительны на новые даты спектаклей. В драмтеатре ждут зрителей 7 декабря.

Отметим, что в Тюменской области наблюдается всплекс заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки оперативный штаб по профилактике коронавируса сообщил о семи смертях больных коронавирусом. Число новых зараженных составило 169 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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