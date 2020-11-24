В Тюмени школьник пытался сбежать от гаишников на машине

В Тюмени автоинспекторы задержали девятиклассника за рулем «Жигулей». Юный автомобилист пытался сбежать от гаишников, но не вписался в ворота, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В четвертом часу утра во вторник, 24 ноября, на перекрестке улиц Щербакова и Газовиков в Тюмени наряд полка ДПС пытался остановить «Жигули» девятой модели. Водитель проигнорировал требования автоинспекторов и попытался скрыться. Ему удалось доехать до Велижанского тракта, где автомобилист свернул в сторону садового общества «Плодовое». Однако, водителю не удалось въехать в ворота, он зацепил их зеркалом заднего вида. Гаишники задержали автомобилиста, им оказался 16-летний подросток без прав на управление машиной.

На место задержания подошел отец мальчика, он сообщил, что автомобиль принадлежит ему, но регистрация машины прекращена. «Жигули» эвакуировали на спецстоянку, на подростка был составлен административный протокол за управление транспортом без водительских прав.

Как писал «Новый День», буквально двумя днями ранее тюменские гаишники уже задерживали школьника за управление автомобилем без прав. Восьмиклассник купил «Жигули» за 15 тысяч рублей и поехал кататься по городу.

Тюмень, Николай Юрьев

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