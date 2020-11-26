В Тюменской области дали миллиардные налоговые льготы крупным компаниям, но обидели малый бизнес

Налоговые льготы крупным предприятиям Тюменской области в 2021 году обойдутся бюджету в 1,7 млрд рублей. При этом регион повышает налоговую ставку для малого бизнеса, сидящего на «упрощенке».

Согласно закону о налоговых льготах на ближайшие три года, который приняла в четверг, 26 ноября, тюменская областная дума, целый ряд крупных предприятий региона вновь будут освобождены от уплаты налога на имущество, либо получат льготы по этому налогу. От налога будут освобождены предприятия нефтехимического кластера «СИБУРа» в Тобольске, единый оператор по обращению с коммунальными отходами «ТЭО» уральского энергетического олигарха Алексея Боброва, пивзовал «Очаково», резиденты зон экономического развития. Льготы по налогу получат алкогольный завод «Бенат», признанный банкротом Антипинский НПЗ, «Транснефть», аквапарк «Лето Лето и «Тюмень Лого Центр», принадлежащие известному бизнесмену Владимиру Шевчику, бывшему супругу экс-замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик и ряд других предприятий.

Общая сумма выпадающих из-за льгот доходов бюджета составит порядка 1,7 млрд рублей. Председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий (выручивший зимой 2018 – 2019 годов за свои акции «Запсибкомбанка» порядка миллиарда рублей) заявил в ответ на критику своих коллег по думе, что предоставляемые льготы выгодны региону. Горицкий отметил, что на рубль льгот бюджет получил, в некоторых случаях, 2 рубля, а в некоторых – 14 рублей доходов. Горицкий добавил, что лишать инвесторов обещанных им льгот нельзя. Экс-банкир привел в пример ресторан, гость которого, столкнувшись с плохим обслуживанием и едой, оставит хорошие чаевые, но больше никогда не вернется в заведение.

Депутаты одобрили продление льгот для крупного бизнеса 38 голосами «за» при двоих «против» и троих воздержавшихся.

При этом, на том же заседании облдумы было принято решение повысить ставку налога для малого бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения. Для предпринимателей, платящих налог по УСН с дохода, ставка возрастет с нынешнего 1% до 3% (общероссийская ставка УСН составляет 6%). Это решение 26 ноября думцы также приняли подавляющим большинством голосов.

Тюмень, Николай Юрьев

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