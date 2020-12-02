Губернатор Моор вновь не согласился с президентом Путиным в оценке ситуации в Тюменской области

Губернатор Александр Моор отчитался о перевыполнении плана по расселению аварийного жилья в 2019 – 2020 годах более, чем в два раза. Такие данные глава региона озвучил на заседании рабочей группы по переселению жителей Тюменской области из аварийного жилья, сообщили в среду, 2 декабря, в пресс-службе губернатора.

За два года планировалось расселить 22 тысячи 720 кв. метров жилья, обеспечив достойными условиями проживания 1 тысячу 250 человек. Фактически расселено 2 тысячи 870 человек из 47 тысяч 690 кв. метров жилья.

По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» план на 2020 год почти исполнен. На текущий момент По плану, регион должен был расселить 1090 человек, проживающих на 19,93 тысячи кв. метров непригодного жилья. К декабрю расселено 15,73 тысяч кв. метров, жилье получили 1060 человек.

Отметим, что в ходе встречи с губернатором Александром Моором президент Владимир Путин 1 декабря назвал аварийное жилье одной из проблем Тюменской области. На встрече, которая прошла во время визита Путина в Тобольск, президент и губернатор не сошлись в оценках роста зарплаты жителей региона в 2020 году.

Тюмень, Николай Юрьев

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