В Тюменской области возросло число умерших от COVID-19

Число жертв коронавируса в Тюменской области возросло до 136 человек. В четверг, 3 декабря, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе сообщил о двух случаях смерти пациентов от коCOVID-19.

Скончались две женщины, одной из них было всего 33 года. Она умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной интерстициальной пневмонии и хронического заболевания. Вторая женщина, 58 лет, погибла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 162 человека. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 749 человек. Как писал «Новый День», начавшееся на этой неделе тестирование новой вакцины против коронавируса показало: до 45% волонтеров, записавшихся на исследование, уже так или иначе сталкивались с коронавирусной инфекцией и имеют антитела к COVID-19. Среди новых заболевших коронавирусом 12 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента.

За сутки выздоровели 485 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 14 388 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2206 человек, 2310 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 02.12.20

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