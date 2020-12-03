Бюджет Тюменской области за 9 месяцев исполнен с многомиллиардным дефицитом

Бюджет Тюменской области за девять месяцев 2020 года исполнен с дефицитом более 12 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской областной думы в четверг, 3 декабря, сообщил директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

Для погашения дефицита бюджета власти традиционно намерены использовать остатки средств на начало финансового года. «Исполнение бюджета достаточно напряженное, но процесс находится под контролем и все обязательства, которые были заложены в бюджете текущего года, за 9 месяцев выполняются в полном объеме», – цитирует председателя бюджетного комитета Дмитрия Горицкого пресс-служба облдумы.

За девять месяцев 2020 года в областной бюджет поступили доходы в объеме более 122 миллиардов 767 миллионов рублей (более 81% годового плана). Более 67% этой суммы составили поступления от налога на прибыль организаций (74,9 млрд рублей), еще 13% дал налог на доходы физических лиц (15,3 млрд рублей).

Расходы областного бюджета за девять месяцев 2020 года составили около 134,9 млрд рублей. Это более 55% от годового плана. Из этой суммы более 60%, или 82 млрд рублей составили расходы на социальную сферу. 85% расходов областного бюджета приходятся на 29 государственных программ Тюменской области, на них выделено около 114,8 млрд рублей. За 9 месяцев государственные программы профинансированы на 59% от годового плана.

Отметим, что бюджет области 2020 года был сверстан с рекордным дефицитом, для покрытия которого пришлось истратить практически все остатки средств, накопленные за предыдущие годы.

Тюмень, Николай Юрьев

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