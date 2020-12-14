Мэрия Тюмени может перенести часть ледового городка с площади 400-летия города

Мэрия Тюмени рассмотрит вопрос о переносе части сооружений ледового городка с площади 400-летия Тюмени на Цветной бульвар. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе администрации города.

Инициативу убрать в площади 400-летия Тюмени все сооружения (в частности, большие горки) для развлечения взрослых и детей постарше поступили сразу от нескольких организаций, рассказали в пресс-службе. На площади 400-летия предложено оставить только зону для малышей с резиденцией Деде Мороза. Большие горки предложено переместить на Цветной бульвар.

По мнению авторов идеи, это позволит разделить потоки горожан и избежать слишком большого скопления людей, кроме того, в отсутствие больших город отдых будет безопаснее для мам с маленькими детьми. Длина Цветного бульвара также позволит «разрядить» толпу. Предложение о переносе чести ледового городка на Цветной бульвар рассмотрят в мэрии вечером в понедельник, 14 декабря.

Как писал «Новый День», очевидцы сообщили, что глыбы льда повредили конструкцию площади 400-летия Тюмени и расположенной под ней автопарковки. Получить официальное подтверждение этой информации не удалось.

Тюмень, Николай Юрьев

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