Правительство Тюменской области избавляется от машин «скорой помощи»

Правительство Тюменской области продаст 13 машин «скорой помощи», купеческий особняк и большое количество другого имущества. Программа приватизации государственного имущества Тюменской области на 2021 год подписана губернатором Александром Моором и размещена на портале правовой информации.

Согласно документу, в 2021 году на аукционы будут выставлены 13 автомобилей «скорой помощи» выпуска 2000-х – 2010-х годов, 17 снегоходов, джип Toyota Land Cruiser Prado и несколько десятков легковых автомобилей отечественного производства. Кроме того, правительство региона продает купеческий особняк в самом центре Тюмени, по адресу улица Комсомольская, 6. Это двухэтажный дом постройки 1905 года с резным декором. Согласно справке сервиса 2ГИС, здание «представляет ценность как уникальный в архитектурно-планировочном и декоративно-художественном отношениях образец деревянной архитектуры Тюмени. Характеризует тюменскую школу деревянной резьбы». Домом владели купец 2-й гильдии, тюменский судовладелец Стефан Селиверстов и представитель тюменского еврейского клана Брандтов, купец Лейба Брандт.

Отметим, что в 2021 году правительство региона также намерено приватизировать VIP-вагон губернатора Александра Моора стоимостью почти 25 млн рублей, на который раньше не нашлось покупателей.

Тюмень. Другие новости 16.12.20

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