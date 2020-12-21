Губернаторы «тюменской матрешки» вошли в состав Госсовета при президенте Путине. Одному повезло больше других

Губернаторы «тюменской матрешки» вошли в состав Госсовета при президенте РФ. Указ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 21 декабря.

Указом президента Владимира Путина в состав Госсовета с 21 декабря вошли губернаторы ЯНАО Дмитрий Артюхов, ХМАО-Югры Наталья Комарова и Тюменской области Александр Моор. Также в состав Госсовета вошел полпред президента в УрФО, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Единственным из трех губернаторов «матрешки», кто вошел в состав президиума Госсовета, стал тюменский губернатор Александр Моор. Артюхов и Комарова в президиум не попали. Полпред Владимир Якушев также не вошел в состав президиума Госсовета.

Как писал «Новый День», Госдума приняла закон о Госсовете 25 ноября. Против выступила фракция КПРФ, ее представитель заявил, что 20 лет назад Госсовет создавался как совещательный орган, а новые положения предполагают отказ от принципа разделения властей, который провозглашен Конституцией РФ. По мнению «красных», законопроект вводит понятие публичной власти, которая на самом верху объединяется под рукой президента.

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