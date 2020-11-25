Никто не решился голосовать против: Госдума окончательно одобрила законопроект о Госсовете

Сегодня Госдума приняла в окончательно третьем чтении законопроект «О Государственном Совете Российской Федерации», который был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», никто из депутатов не решился проголосовать против, хотя в ходе обсуждения прозвучала серьезная критика запланированных изменений.

В частности, об отказе поддерживать законопроект заявила фракция КПРФ. Депутат Юрий Синельщиков обратил внимание, что 20 лет назад Госсовет создавался как совещательный орган, а новые положения предполагают отказ от принципа разделения властей, который провозглашен Конституцией. «Законопроект говорит о единой системе публичной власти, которая на самом верху объединяется под рукой президента», – пояснил он, отметив, что парламент теперь будет обязан принимать те законы, которые предлагают органы исполнительной власти, а координировать действия Думы будет правительство.

Синельщиков предположил, что однажды Госсовет получит властные полномочия, «с чем мы категорически согласиться не можем». Депутат напомнил о предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году, после которых, как считает ряд экспертов, расклад сил в нижней палате парламента может измениться в пользу оппозиции – не исключено, что в этих условиях Госсовет должен стать резервным органом, на который сможет опереться глава государства в борьбе с оппозиционным парламентом.

В то же время законопроект получил полную и безоговорочную поддержку «Единой России» и ЛДПР. «Позиция фракции была поддержать эту инициативу еще в первом чтении», – заявил депутат от либерал-демократов Алексей Диденко, назвав новые положения о Госсовете «большим шагом на пути создания в РФ эффективной системы единой публичной власти».

Представитель «Единой России» Олег Морозов, в свою очередь, назвал точку зрения коммунистов «конспирологической и странной». По его словам, на самом деле речь идет о новом конституционном органе, который «создается для дальнейшей демократизации нашей общественно-политической жизни и политической системы».

В итоге президентский законопроект в третьем чтении был принят при поддержке 344 депутатов. Против не голосовал никто, зато воздержаться решило сразу 36 парламентариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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