На пожаре под Тюменью погибли старики из дома престарелых

Следственный комитет опубликовал подробности пожара, на котором погибли семь человек в поселке Боровский. По данным следствия, пожар произошел в частном пансионате для пожилых людей, об этом сообщили в субботу, 9 января, в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Следователями по подозрению в совершении преступлений была задержана хозяйка частного пансионата для пожилых людей. В пожаре, случившемся 9 января в частном жилом доме на улице Трактовой в поселке Боровском, погибли четверо мужчин и трое женщин пожилого возраста.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам ( ч. 3 ст. 109 УК РФ). Также преступление было дополнительно квалифицировано, как «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что берет расследование пожара на личный контроль и пообещал установить виновных. Проверку трагедии начала и прокуратура Тюменской области.

Тюмень, Николай Юрьев

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