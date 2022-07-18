Хозяйку нелегального тюменского дома престарелых осудили за гибель в пожаре семи постояльцев

В Тюменском районном суде осудили владелицу нелегального пансионата, где в пожаре погибли 7 постояльцев. ЧП случилось 9 января 2021 года. Хозяйка частного дома престарелых скрыла от пожарных, которые прибыли тушить огонь, что в здании находятся беспомощные люди. В итоге смертельно отравились угарным газом 7 человек.

По решению суда женщина должна провести 6 лет в колонии общего режима. Кроме того, ей придётся выплатить более 2 млн рублей – это компенсация в пользу родственников погибших. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области 18 июля 2022 года.

Ольга Вильямсон, согласно данных СКР, в 2015 году открыла нелегальный дом престарелых в частном доме в посёлке Боровском. За время его существования она получила от родственников своих постояльцев более 8 млн рублей. При этом нормы пожарной безопасности и санитарные нормы в этом пансионате не соблюдались.

В январе 2021 года случилось возгорание бани. Как уточняют в пресс-службе суда, из-за перекала трубы загорелся потолок. Огонь перекинулся на стены. А затем и на жилой дом, где содержались пенсионеры и инвалиды.

Г-жа Вильямсон признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171, ч.3 ст.238, ч.3 ст.109, ст.168 УК РФ (незаконное предпринимательство; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; причинение смерти по неосторожности; уничтожение чужого имущества по неосторожности).

Тюмень, Наталья Ефремова

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