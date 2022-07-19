Осужден сотрудник тюменского пожнадзора, который игнорировал нарушения в сгоревшем доме престарелых

В Тюменской области осудили старшего госинспектора пожарного надзора, который игнорировал нарушения в нелегальном сгоревшем пансионате в посёлке Боровском. В частном пансионате в пожаре в январе 2021 года погибли 7 человек – это люди, которые не могли выбраться самостоятельно. Павлу Тигееву назначили условное наказание – 3 года с испытательным сроком 3 года. Он также в течение 2 лет не сможет занимать госдолжности.

Г-н Тигеев признан виновным в халатности (ч.3. ст. 293 УК РФ). Об этом 19 июля рассказали в аккаунте объединённой пресс-службы судов Тюменской области.

По версии следствия и суда, Тигеев игнорировал нарушения с 2019 по 2021 годы. Он знал про незаконный пансионат, но ничего не сделал. На суде свою вину инспектор не признал.

Приговор ещё может быть оспорен.

Накануне осудили владелицу коммерческого дома престарелых Ольгу Вильямсон. Она устроила пансионат в частном доме, за деньги размещала в нём пожилых людей и инвалидов. Однако пансионат не был легально зарегистрирован, кроме того, там были нарушения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Г-же Вильямсон придётся провести 6 лет в колонии общего режима и выплатить родственникам погибших пожилых людей компенсации – более 2 млн рублей.

Тюменский район, Наталья Ефремова

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