Халатность пожарного инспектора убила 7 человек

В Главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу в отношении старшего государственного инспектора государственного пожарного надзора управления МЧС России по Тюменской области Павла Тигеева. Его обвиняют в халатности.

По данным СК, Тигеев знал, что на территории его ответственности располагается незаконный пансионат для пожилых людей. При этом он ничего не сделал, чтобы проконтролировать и исправить в учреждении нарушения по требованиям пожарной безопасности.

«Все это явилось следствием недобросовестного отношения к службе и ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Его халатность привела к тому, что 9 января этого года в пансионате произошел пожар, в ходе которого погибли 7 пожилых маломобильных граждан," – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее ведомство направило в суд уголовное дело в отношении Ольги Вильямсон, организовавшей нелегальный пансионат. Она обвиняется в незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества по неосторожности.

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