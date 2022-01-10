В Тюмени начался суд над пожарным, по чьей халатности погибли семь стариков

В Тюменском районном суде 10 января стартовал процесс по уголовному делу в отношении старшего госинспектора пожарного надзора Тюменской области Павла Тигеева, обвиняемого в халатности.

Год назад в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский погибли 7 человек (хозяйку этого пансионата, Ольгу Вильямсон уже судят).

По версии следствия, Тигеев знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат. Однако он не принял никаких мер для того, чтобы пресечь допущенные владельцем пансионата нарушения требований пожарной безопасности.

На первом судебном заседании огласили обвинительное заключение, исследовали материалы дела. Следующее судебное заседание состоится 25 января 2022 года, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области

Тюмень, Ольга Федорова

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