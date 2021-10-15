Хозяйке пансионата, где погибли 7 человек, продлили срок содержания под стражей

Хозяйка нелегального пансионата для престарелых, который сгорел в январе этого года в поселке Боровский Тюменской области, останется в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, Ольга Вильямсон будет лишена свободы до 23 января 2022 года. Женщине предъявлено обвинение по четырем статьям УК: незаконное предпринимательство, причинение смерти по неосторожности, уничтожение чужого имущества по неосторожности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Очередное заседание суда по делам состоится 19 октября.

Напомним, 9 января 2021 года в поселке Боровской загорелся частный дом, который использовался в качестве дома престарелых. Деятельность его не была законной. В результате пожара погибли 7 постояльцев – четыре мужчины и три женщины надышались угарным газом.

Ольга Вильямсон находится в СИЗО девять месяцев.

Губернатор Тюменской области Моор брал расследование трагедии под личный контроль.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 15.10.21

Стартовала Всероссийская перепись населения: участвовать можно дистанционно. / В пельменях и котлетах от популярного мясокомбината нашли антибиотики. / Тюменская область: 280 заболевших и 17 погибших от COVID-19 за сутки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»