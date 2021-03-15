СК возбудил уголовное дело против хозяйки дома престарелых в тюменской деревне

В Нижнетавдинском районе против хозяйки незаконного частного дома престарелых возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемая у себя в доме в деревне Черноярка Нижнетавдинского района с января 2013 по январь 2021 года предоставляла места для проживания пожилым людям, нуждающимся в уходе. Социальные услуги старикам оказывались с нарушением правил пожарной безопасности.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Содержательнице дома престарелых может грозить до двух лет лишения свободы.

Как писал «Новый День, масштабные проверки частных социальных заведений, в том числе домов престарелых, начались в Тюменской области после пожара в частном пансионате для престарелых на улице Трактовой в поселке Боровский. В пожаре погибли четверо мужчин и трое женщин, им было от 54 до 83 лет.

Владелица сгоревшего здания была арестована на два месяца по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). СК возбудил также уголовное дело о халатности против чиновников органов исполнительной власти, местного самоуправления и контролирующих органов. В рамках дела были задержаны двое участковых уполномоченных полиции.

Впоследствии проверки обнаружили нарушения правил пожарной безопасности в 28 из 55 объектов с круглосуточным пребыванием людей.

Тюмень, Михаил Чернов

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