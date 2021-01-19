По делу о гибели семи человек при пожаре в незаконном доме престарелых под Тюменью задержаны полицейские

Двое участковых уполномоченных полиции задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели семерых человек на пожаре в незаконном доме престарелых в поселке Боровский. Об этом «Новому Дню» сообщил во вторник, 19 января, источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным источника, участковые были задержаны на основании показаний хозяйки дома престарелых Ольги Вильямсон. Якобы, она рассказала следствию, что полицейские за взятки выезжали в ее дом престарелых, когда умирал кто-то из постояльцев, и писали «отказы» в возбуждении уголовных дел по фактам смерти. Всего полицейские 14 раз выезжали в пансионат, чтобы засвидетельствовать смерть пожилых людей.

Полицейские были задержаны в воскресенье, 17 января. На следующий день у них прошли обыски. Сейчас участковые помещены в изолятор временного содержания. При этом, по версии собеседника «Нового Дня», полицейские задержаны только на основании показаний хозяйки сгоревшего пансионата, которой было незачем им платить: выезжать на место, чтобы засвидетельствовать смерть гражданина, входит в прямые обязанности участковых уполномоченных.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области отказались от комментариев, сказав только, что «никто не задержан». В пресс-службе УМВД по Тюменской области также воздержались от комментариев.

Как писал «Новый День», возгорание в частном пансионате для престарелых на улице Трактовой в поселке Боровский произошло вечером 9 января. Предположительно, возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования в бане. В пожаре погибли четверо мужчин и трое женщин, им было от 54 до 83 лет.

Владелица сгоревшего здания Ольга Вильямсон задержана по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По ходатайству следователя суд отправил женщину в СИЗО сроком на два месяца.

Тюмень, Михаил Чернов

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