Прокуратура нашла нарушения требований безопасности более чем в половине тюменских частных приютов и домов престарелых

В 28 социальных объектах в Тюменской области найдены нарушения правил пожарной безопасности. Всего было проверено более 90 объектов, сообщили в понедельник, 8 февраля, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Данные были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы по проверке объектов, оказывающих социальные услуги населению. В заседании под председательством заместителя прокурора области Александра Чернышева приняли участие замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, замруководителя регионального ГУ МЧС Сергей Зиневич, замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова, директор департамента соцразвития области Дмитрий Грамотин и представитель УМВД РФ.

Рабочая группа обсудила результаты совместных проверок объектов с круглосуточным пребыванием людей. Было проверено более 90 объектов, из них в 55 оказывают социальные услуги, в том числе пожилым людям, а также занимаются ресоциализацией нарко- и алкозависимых.

В 28 из 55 объектов установлены нарушения. По материалам прокуратуры возбуждено одно уголовное и 4 административных дела за нарушение правил пожарной безопасности. В суды направлено 10 исков о запрете деятельности на опасных объектах до устранения нарушений. По восьми из них судами уже приняты обеспечительные меры.

Как писал «Новый День», масштабные проверки частных социальных заведений, в том числе домов престарелых, начались в Тюменской области после пожара в частном пансионате для престарелых на улице Трактовой в поселке Боровский. В пожаре погибли четверо мужчин и трое женщин, им было от 54 до 83 лет.

Владелица сгоревшего здания была арестована на два месяца по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). СК возбудил также уголовное дело о халатности против чиновников органов исполнительной власти, местного самоуправления и контролирующих органов. В рамках дела были задержаны двое участковых уполномоченных полиции.

Тюмень, Михаил Чернов

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