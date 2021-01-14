В Тюмени прокуратура потребовала закрыть опасный социальный приют, где жили 26 человек

В Тюмени прокуратура потребовала закрыть приют «Новая жизнь». Проверка, проведенная после пожара в доме престарелых в Тюменской районе, где сгорели семь человек, выявила грубые нарушения правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура, совместно с ГУ МЧС по Тюменской области и специалистами региональных департаментов здравоохранения и социальной защиты, проверила деятельность АНО «Социальной помощи «Новая жизнь». Организация содержит социальный приют в двухэтажном коттедже по ул. Рябиновой, 1 в Тюмени. Постояльцы находились там круглосуточно, на момент проведения проверки в приюте жили 26 человек, среди которых были и пенсионеры.

Проверка выявила грубые нарушения правил пожарной безопасности. В здании не было автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Полы на путях эвакуации были отделаны высокогорючим линолеумом, а сами пути эвакуации были очень узкими – так, лестница со второго этажа была шириной всего 70 см – почти в два раза уже, чем требуется.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Тюмени иск о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Гендиректору организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Руководителя предупредили о возможной уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. По данным открытых источников, гендиректором АНО «Социальной помощи «Новая жизнь» является Елена Коваленко.

Как писал «Новый День», возгорание в частном пансионате для престарелых на улице Трактовой в поселке Боровский произошло вечером 9 января. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. В пожаре погибли четверо мужчин и трое женщин, им было от 54 до 83 лет. Погибшие не могли передвигаться самостоятельно и не сумели выбраться из горящего здания.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, хозяйка пансионата Ольга Вильямсон была арестована. Также СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных лиц из числа местных чиновников.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 14.01.21

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