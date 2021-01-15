Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 226 человек

Оперштаб Тюменской области сообщил о смерти еще троих больных коронавирусом. Таким образом, число умерших от COVID-19 достигло 226 человек, сообщили в пятницу, 15 января, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Мужчины 50 и 67 лет скончались от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Причиной смерти еще одного мужчины, 77 лет, стала такжелегочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, но пожилой человек не страдал хроническими заболеваниями.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 166 человека (25 735 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом шесть детей. На искусственной вентиляции легких находятся 17 пациентов.

За сутки выздоровел 161 человек (всего 24 163 выздоровевших с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 9930 человек, 1649 проходят перевахтовку.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор продлил связанные с коронавирусной пандемией ограничительные меры до 28 февраля.

Тюмень, Михаил Чернов

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