В Тюмени осужден заказчик убийства бизнесмена Сергея Княжева

В Тюмени вынесен приговор Эдуарду Ермишкину, одному из заказчиков убийства бизнесмена Сергея Княжева. Центральный районный суд в четверг, 21 января, приговорил Ермишкина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 53-летний мужчина признан виновным в организации наемного убийства из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и двум эпизодам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в отношении второго заказчика убийства и других соучастников еще находится в производстве.

Бизнесмен Сергей Княжев был застрелен 8 октября 2015 года на принадлежавшей ему АЗС «Валерия К» на ул. Северной, 7 в Тюмени. По версии следствия, убийство заказали два партнера Княжева по бизнесу, которые наняли киллера за 4 млн рублей.

Как писал «Новый День», после убийства с октября 2015 года по май 2016 года заказчики при содействии еще трех лиц зарегистрировали право собственности на 2/3 доли здания автозаправки по ул. Северной,7/1 общей стоимостью более 1,4 млн рублей. Право собственности было установлено судом на основании подложных документов. В ноябре 2016 года Тюменский областной суд по жалобе бывшей жены Княжева, представлявшей интересы двоих его несовершеннолетних детей, отменил решение суда.

Кроме того, обвиняемый с двумя сообщницами похитил 2,5 млн рублей из кассы ЗАО «Северное», единственным акционером и директором которого был убитый Сергей Княжев. Также с октября по декабрь 2015 года обвиняемый при участии четырех лиц в результате незаконных финансовых операций с использованием подложных документов похитил у другого акционерного общества, принадлежавшего погибшему, 11 млн 165 тыс. рублей.

Обвиняемый признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы дела против Ермишкина были выделены в отдельное производство.

Тюмень, Михаил Чернов

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