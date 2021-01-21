Эксперты установили, кому принадлежат человеческие останки из тюменской Спасской церкви

Специалисты Российской академии наук установили, что найденные в мае 2020 года в Спасской церкви Тюмени останки принадлежат известному купцу Андрею Текутьеву. Об этом в четверг, 21 января, сообщил на своей странице в «Инстаграм» губернатор Александр Моор.

«Помните, в мае 2020 года в северном приделе Спасской церкви в Тюмени обнаружили останки? В январе специалисты РАН подтвердили, что они принадлежат Почетному гражданину города Тюмени Андрею Ивановичу Текутьеву», – написал Моор.

Глава региона напомнил, что купец, почетный гражданин Тюмени Андрей Текутьев «изменил историю не только Тюмени, но и всей Сибири». Именно стараниями Текутьева Транссибирская железнодорожная магистраль прошла через Тюмень. Это дало городу импульс для развития и предопределило его будущее.

Моор выразил надежду, что останки Андрея Текутьев, как и следует по его завещанию, будут захоронены в Спасской церкви.

Тюмень, Михаил Чернов

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