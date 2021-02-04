В Тюмени «похоронили» оппозиционного политика Алексея Навального (ФОТО)

В Тюмени неизвестные установили траурную табличку с фотографией оппозиционного политика Алексея Навального и надписью «Помним, любим, скорбим». Фотографию таблички опубликовала группа «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

На табличке фото Навального с траурной лентой и датами 4.06.1976 (день рождения политика) – 02.02.2021 (день, когда по решению суда Навальному условный срок по «делу Ив Роше» был заменен на 2 года 8 месяцев в колонии). Импровизированная табличка была прислонена к постаменту памятника Борцам революции на улице Республики в Тюмени.

Под сообщением в группе «ЧС Тюмень» набралось почти 500 комментариев. Часть комментаторов возмутилась, написав о недопустимости таких акций. «Ужас, уже живых хоронят», – написала одна из комментаторов. Другой пользователь увидел в табличке более общий символ: «Почему вы считаете, что это какое то издевательство или пожелание смерти? Вообще это как отсылка и любой искусствовед в этом увидит символичный посыл, что в этот день борьба умерла, а символом её был как раз таки этот человек». Были и те, кто припомнил Навальному обвинения в финансировании из-за рубежа и незаконные марши, проведенные в его поддержку в более, чем 100 городах России.

Тюмень, Михаил Чернов

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