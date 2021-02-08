Тюменцы выступили против планов госуниверситета снести историческое здание, связанное с Петром Ершовым

Тюменцы выступили против планов сноса здания бывшего уездного училища, построенного в 1853 году. Это здание в 1859 году посещал с инспекторскими проверками знаменитый русский писатель, автор сказки «Конек-Горбунок» Пётр Ершов.

Автор петиции против сноса здания, размещенной на портале change.org – тюменский архитектор Екатерина Журавлева, известная своей успешной борьбой против сноса Круглой бани в областной столице. Под петицией уже подписались более 1100 человек.

Как пишет автор петиции, скромный каменный дом в стиле классицизма по адресу Семакова, 10 в Тюмени – один из самых ранних каменных домов в Тюмени. «Это первое в городе здание уездного училища, построенное в 1853 году специально для нужд учебного заведения видным тюменским купцом, благотворителем, городским головой Кондратием Шешуковым на собственные средства. В декабре 1857 года именно в этом училищном доме состоялось первое театральное представление, с которого ведет свое летоисчисление тюменский драматический театр. В 1859 году именно это здание посещал с инспекторскими проверками знаменитый русский писатель, сказочник Пётр Павлович Ершов», – указывает Журавлева.

В 2015 году здание попало под снос из-за планов по реконструкции главного корпуса Тюменского госуниверситета, на территории которого оно находится. Отметим, что у здания нет статуса памятника культурного наследия. Зато есть государственная историко-культурная экспертиза, проведенная в 2014 году по заказу университета , проведенная «ООО Экспертиза Поволжья». Эксперты не признали здание, обладающий признаками объекта культурного наследия, памятником.

«В 2016 году снос удалось предотвратить, так как проект реконструкции университетского корпуса не был утвержден, – пишет автор петиции. – В настоящее время проектные работы завершены. Снос уездного училища запланирован уже в этом году! Объект приговорён».

Автор петиции напоминает, что во всем мире стараются сохранять историческую архитектурную среду городов ради развития туризма. «У нас же, получается, все наоборот», – резюмирует Журавлева.

Адресатами петиции являются полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор ТюмГУ Иван Романчук и председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона Анна Базилева.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 08.02.21

Прокуратура нашла нарушения требований безопасности более чем в половине тюменских частных приютов и домов престарелых. / «Этот город каждый день доказывает, что дно можно пробивать бесконечно». Блогер Варламов опять раскритиковал Тюмень. / В Тюмени детей напоили просроченным молоком: прокуратура начала проверку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»