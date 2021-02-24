В тюменской больнице умер пациент с Гаффской болезнью, из-за которой закрыли озеро

Один из мужчин, госпитализированных с Гаффской болезнью в ОКБ№2 Тюмени, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтверждённой гаффской болезнью, который находился в тяжёлом состоянии, скончался. К сожалению, токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний, сказались также возрастные особенности», – рассказали в пресс-службе.

Умершему было 60 лет. Он был подключен к аппарату ИВЛ и «искусственной почке». Второй пациент из деревни Ишменева с Гаффской болезнью, мужчина 32 лет, находится в реанимации.

Отметим: 19 февраля главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо сообщала, что обоим жителям деревни Ишменева, госпитализированным с диагнозом «Гаффская болезнь» в ОКБ №2 Тюмени, стало лучше. «Показатели токсинов, которые превышали норму в десятки тысяч раз, снизились. Пациенты хорошо реагируют на лечение», – утверждала Шарухо.

Как писал «Новый День», Роспотребнадзор запретил вылов рыбы в озере Ишменевское Тобольского района до получения результатов исследования отобранных из него проб.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 24.02.21

Из-за непогоды в Тюменской области ГИБДД ограничила движение по важнейшей федеральной трассе. / В аэропорту Кургана не смог приземлиться самолет «Победы». / Борт авиакомпании «ЮТэйр» кружил над Тюменью из-за поломки шасси. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»