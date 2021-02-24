Тюменские энергетики в экстремальный холод отключили от отопления целый район

В Тюмени единая энергоснабжающая организация отключила от отопления и горячего водоснабжения в экстремальные холода целый район. Без тепла остались, как минимум, семь многоквартирных домов.

Об отключении «Новому Дню» рассказали жители домов по улице Циолковского в Тюмени (жилой комплекс «Александровский сад»). В диспетчерской управляющей компании «Жилищный стандарт» сообщили, что отключен «весь район» из-за аварии на теплосетях, ремонтные работы продлятся до 24 часов 24 февраля.

Согласно данным сайте АО «УСТЭК», под ограничение подачи тепловой энергии попали, как минимум, семь многоквартирных многоподъездных домов по улице Циолковского – под номерами 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1,9а, 11. Причина – повреждение теплотрассы, срок отключения – до 23:59. Отметим, что местные жители наблюдали парение в районе одного из домов в течение нескольких дней, однако, коммунальщики начали работы только 24 февраля.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе АО «УСТЭК» не удалось. В компанию направлен запрос.

Отметим, что в Тюмени 24 февраля установились сильные морозы. К ночи температура упадет до -30 градусов, в городе сильный порывистый ветер.

Как писал «Новый День», тюменские энергетики безуспешно пытаются найти место утечки горячей воды из теплотрассы в ливневую канализацию на улице Пермякова у ТРЦ «Солнечный». Из-за этой аварии здесь образовался «горячий источник».

Тюмень, Николай Юрьев

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