Тюменский суд отпустил на свободу бывшего мэра, разрешившего строительство жилой пятиэтажки на территории завода без проекта

Бывший глава Ярковского района Евгений Щукин, осужденный за превышение полномочий, вышел на свободу по УДО. После двух лет лишения свободы администрация колонии поддержала ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении, сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

В четверг, 25 февраля, Тюменский областной суд поддержал решение Калининского районного суда, удовлетворившего ходатайство 45-летнего Евгения Щукина об условно-досрочном освобождении. Решение Калининского суда пыталась оспорить прокуратура, но безуспешно.

Как писал «Новый День», 21 января 2019 года Евгений Щукин был осужден на три года лишения свободы по статье «превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления» (ч.2 ст.286 УК РФ). Суд признал Щукина виновным в незаконной выдаче разрешения на строительство трехподъездной пятиэтажки в поселке Винзили на улице Вокзальной (до 2015 года Щукин был главой администрации винзилинского сельского поселения).

Здание было построено без положительного заключения экспертизы и даже без проектной документации, но квартиры в нем были распроданы, в том числе в ипотеку. Дом расположен на территории завода «Инвест Строй Силикат Сервис», где любое жилищное строительство запрещено. Из-за того, что совсем рядом проходит железная дорога, дом раскачивается, в нем нет нормальной канализации, в квартирах плесень.

Тюмень, Михаил Чернов

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