Губернатор Моор разрешил пенсионерам ездить в общественном транспорте по льготным картам. Но есть условие

В Тюменской области разблокируют льготные транспортные карты людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Это произойдет с 1 марта этого года, сообщили в оперштабе Тюменской области.

Льготные транспортные карты лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, были заблокированы 16 ноября 2020 года для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Отмена блокировки будет произведена «по многочисленным просьбам жителей региона в рамках смягчения ограничительных мер», заявил губернатор Александр Моор.

При этом, режим повышенной готовности продлен в регионе до 28 марта. Продолжит действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и людных местах. Все предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.

Как писал «Новый День», на 26 февраля в Тюменской области коронавирусом заболели более 31 тысячи человек. Скончались 284 человека, выздоровели 29 274 человека.

Тюмень, Михаил Чернов

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